Новости версия для печати В Орле на этой неделе расписание движения общественного транспорта появится на всех остановках Соответствующее поручение дал глава администрации города Андрей Усиков.



Информационные таблички уже появились на большинстве остановок, - сообщили в мэрии. Ими оборудовано 176 остановочных пунктов. В ближайшие два дня они появятся и на оставшихся 24 остановках. Напомним, что самые крупные транспортные узлы города в этом году также планируют оборудовать электронными табло.





Юлия Сулим

11 мая 2017 года







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