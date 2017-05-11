Новости версия для печати Муниципальные власти должны будут планировать расходы бюджетов Такое решение приняли депутаты областного Совета на сессии.



Как рассказал заместитель руководителя департамента финансов Орловской области Дмитрий Шахов, в настоящее время органами местного самоуправления муниципальных образований принимаются решения о переходе на программный бюджет в инициативном порядке. Принятие рассматриваемого законопроекта обяжет органы местного самоуправления принимать местные бюджеты с распределением ассигнований по программным и не программным направлениям деятельности. Тем самым стимулируя повышение доли расходов, формируемых в рамках муниципальных программ.



На законопроект получено положительное заключение государственно-правового аппарата Облсовета. Документ принят сразу в двух чтениях и окончательной редакции.





Татьяна Курбатова

11 мая 2017 года







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