В Орловской области заработал единый номер справочной службы Фонда социального страхования

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четверг
11.05.2017
18:01:55
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В Орловской области заработал единый номер справочной службы Фонда социального страхованияТеперь всю интересующую работодателей и граждан информацию можно получить быстро и удобно.
Позвонив по единому справочному номеру, орловцы смогут получить полную информацию о государственных услугах Фонда для физических и юридических лиц, узнать об изменениях в законодательстве, уточнить сроки подачи документов и выплаты пособий или задать любой другой вопрос, касающийся деятельности Фонда социального страхования.
Номер телефона (4862) 54-81-81.
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов.
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