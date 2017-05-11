Новости версия для печати В Орловской области заработал единый номер справочной службы Фонда социального страхования Теперь всю интересующую работодателей и граждан информацию можно получить быстро и удобно.



Позвонив по единому справочному номеру, орловцы смогут получить полную информацию о государственных услугах Фонда для физических и юридических лиц, узнать об изменениях в законодательстве, уточнить сроки подачи документов и выплаты пособий или задать любой другой вопрос, касающийся деятельности Фонда социального страхования.



Номер телефона (4862) 54-81-81.



Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов.





Юлия Сулим

11 мая 2017 года







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