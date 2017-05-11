Новости версия для печати Воспитанницы школы «Орел-Карат» завоевали два «золота» и «бронзу» на Первенстве России по каратэ среди детей Такого высокого результата наш регион не добивался последние 4 года. Ведь на этот раз спортивная арена в Сочи собрала 900 спортсменов из 54-х регионов.



В прошлом году Варя Головина на подобном турнире завоевала «бронзу». В этом – была настроена повторить успех. Четыре боя – четыре победы. В итоге – золотая медаль.



Успех подруги по команде повторила и Дарья Чижикова – дебютантка турнира. Причем, в финале ей пришлось встретиться со старой соперницей, которой Дарья всегда проигрывала. Но в этот раз случилась победа, которая добавила вторую золотую медаль нашей команде.



Третью медаль команде Орловской области принесла Виталия Русанова. Этот турнир для неё был реваншем прошлогоднему.



Как говорит тренер Алексей Панкратов, такого успеха нам не удавалось добиваться. В итоге выступления девчонок вывели сборную Орловской области на третье общекомандное место, уступив Саратовской области и Москве. Впрочем, стоит отметить, что ни одна команда не завоевала на этом турнире больше 3-х медалей.









Татьяна Напольских

11 мая 2017 года







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