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Региональная Общественная палата теперь, по сути, будут представлять гражданское правительство Орловской области

Накануне состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты Орловской области, где был избран председатель.

Экология, семейные ценности, патриотизм, доступная среда, развитие волонтерского движения - это лишь небольшой перечень направлений деятельности, который был обозначен. В соответствии с новым законом в состав Общественной палаты региона вошли 30 человек: 10 членов утвердил глава региона, 10 – Облсовет и 10 – выдвинуты самостоятельно.
Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Общественная палата включает в себя практически все направления общественной жизни, включает в себя деятельность всех некоммерческих организаций, и это тот орган, через который, в первую очередь, осуществляется взаимодействие всех ветвей власти с общественными организациями».
У Общественной палаты изменился не только статус - она получила финансирование из областного бюджета, кардинально поменялась и сама структура организации.
Инна Паршутина, член Общественной палаты Орловской области, региональный представитель Общественной палаты РФ: «Общественная палата в принципе является гарантом социальной стабильности любого региона и страны в целом. И как раз уникальность Общественной палаты конкретного региона, в том числе и Орловской области, в том, что здесь представлены все люди разных категорий».
Основную работу будут вести пять ключевых комитетов. В них вошли такие аспекты, как патриотическое и нравственное воспитание, наука, культура, образование, спорт, общественный контроль и развитие гражданского общества. Всего более 15 направлений.

Председателем Общественной палаты Орловской области была единогласно избрана директор департамента по социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания ОГУ им. И. С. Тургенева Елена Сенько. Ее заместителем стал председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России» Николай Королев.
Елена Сенько, председатель Общественной палаты Орловской области: «Мы должны строить нашу работу на мнении нашего общества. Конечно, мы должны вести живой диалог с гражданами, мы должны слушать и слышать все их наказы, все инициативы, и это будет облегчать нашу работу, и это, может быть, будет давать нам даже дополнительное направление в нашей работе».
Такие же задачи ставят перед собой и муниципальные Общественные палаты, только они более ориентированы на местную проблематику.
Ольга Сонина, председатель Общественной палаты г. Мценска: «Нельзя жить отдельно в Мценске или отдельно в Ливнах, надо жить в Орловской области в целом. И проблемы, которые возникают в каждом муниципалитете, нужно довести до представителей общественности Орловщины и в целом найти выход из тех или иных ситуаций».
На прошедшем заседании были выбраны руководители каждого комитета. Теперь предстоит решить, кто войдет в их состав. Кроме того, у нынешней палаты будет работать собственный сайт, на котором будет предусмотрена обратная связь с жителями области. Обратиться к членам палаты сможет каждый гражданин не только с идеями и пожеланиями, но и с критическими замечаниями.




Оксана Гранн
11 мая 2017 года

 


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