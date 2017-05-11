Новости версия для печати В Орловской области подвели итоги реализации программы по улучшению демографической ситуации в рамках майских указов президента В программу включены мероприятия, направленные на формирование крепких семейных традиций, уважения к старшим, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, снижения числа абортов.



Достичь увеличения продолжительности жизни в Орловской области позволяет своевременное выявление заболеваний кровообращения и новообразований, их ранняя диагностика, проведение диспансеризации населения, снижение младенческой смертности. В 2015 году по сравнению с 2014 годом продолжительность жизни увеличилась на полгода года и составила 70,4 года, сообщает информационный портал Орловской области.





Юлия Сулим

11 мая 2017 года







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