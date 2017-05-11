Новости версия для печати В Орле продолжается ямочный ремонт дорог Накануне дорожники вышли на улицу Новосильскую. Здесь выполнялись работы горячим асфальтом.



А уже сегодня подрядчики должны ремонтировать дорогу на улице Скворцова, от проезда от ул. Бурова до ул. Маринченко, а также – на Кромском шоссе, улицах Старо-Московской, Новосильской и 3-й Курской.





Юлия Сулим

11 мая 2017 года







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