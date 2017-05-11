Новости версия для печати Три пешехода пострадали на орловских дорогах в минувшие сутки Среди них – 74-летняя пенсионерка.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, 10 мая в 10:45 водитель, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь задним ходом в районе 1 км по автодороге Орел-Тамбов, допустил наезд на пешехода – женщину 1943 года рождения. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.



10 мая в 17:30 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Алмера», двигался по улице Гоголя со стороны Циолковского и в районе дома № 38 допустил наезд на пешехода, женщину 1979 года рождения, которая подходила к трамваю. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.



10 мая в 17:45 минут водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», двигался по Наугорскому шоссе со стороны улицы Базовая и в районе дома № 17 допустил наезд на пешехода, мужчину 1967 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.



Всего во вторник в регионе было зарегистрировано 15 аварий. За сутки на дорогах задержано пять нетрезвых водителей.





Юлия Сулим

11 мая 2017 года







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