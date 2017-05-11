Новости версия для печати Роспотребнадзор: уровень радиационного фона в Орловской области равен уровню 1986 года, до аварии на Чернобыльской АЭС Сегодня в нашем регионе этот показатель составляет от 0,08 до 0,17 микрозиверт в час.



Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения осталось на уровне прошлого года. Оно составляет в среднем 0,14 микрозиверт в час.





Юлия Сулим

11 мая 2017 года







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