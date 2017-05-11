Новости версия для печати Жители улицы Циолковского в Орле все еще ждут обещанную дорогу Обещанного они ждут не три года, а гораздо дольше. 26 лет назад жители улицы Циолковского получили новое асфальтовое покрытие. В советские времена дороги строили ни на год, ни на два, а на десятилетия. Свой срок полотно отработало. И сейчас как никогда нуждается в ремонте. В прошлом году городские власти обещали не только жильцам, но и нашей съёмочной группе, что на улице Циолковского будет праздник.



Дорогу просят и водители и пешеходы. Новый асфальт в последний раз на улице Циолковского видели 26 лет назад. Обратить на себя внимание жители пытались не раз. В прошлом году их просьбы уже звучали с экрана телевизора. Тогда и сейчас на улицу вышли люди с ограниченными возможностями. На ощупь обойти все ямы – задача непосильная. Когда с высоких трибун говорят о доступной среде, эти люди рискуют своей жизнью, пробираясь сквозь ямы и рытвины.



Не получив обещанную дорогу к юбилею города в 2016-м, жильцы снова обратились к городским чиновникам. И те снова пообещали, что «улица Циолковского» будет включена в план на 2017 год». И вот настал 2017-й. А про жителей с улицы Циолковского снова забыли. Инвалидов по зрению просят подождать и надеяться на лучшее.

Сергей Маркин, зам. начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Программа по ремонту улично-дорожной сети на 2017 год сформирована в полном объеме. Улица Циолковского не вошла в данную программу, но вопрос по ее ремонту будет рассмотрен в случае возникновения экономии по результатам электронных торгов». Впрочем, ограничивают жителей с Циолковского не только со свободным передвижением по дороге, но и со свободным передвижением по городу. Люди не один год просят пересмотреть маршрутную сеть. Один автобус на весь район улицы Васильевской не справляется. За жителей вступился депутат Облсовета. Но пока обещанного им вновь приходится ждать.









Алина Чабан

11 мая 2017 года







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