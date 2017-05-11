Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
11.05.2017
18:02:04

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Жители улицы Циолковского в Орле все еще ждут обещанную дорогу

Обещанного они ждут не три года, а гораздо дольше. 26 лет назад жители улицы Циолковского получили новое асфальтовое покрытие. В советские времена дороги строили ни на год, ни на два, а на десятилетия. Свой срок полотно отработало. И сейчас как никогда нуждается в ремонте. В прошлом году городские власти обещали не только жильцам, но и нашей съёмочной группе, что на улице Циолковского будет праздник.

Дорогу просят и водители и пешеходы. Новый асфальт в последний раз на улице Циолковского видели 26 лет назад. Обратить на себя внимание жители пытались не раз. В прошлом году их просьбы уже звучали с экрана телевизора. Тогда и сейчас на улицу вышли люди с ограниченными возможностями. На ощупь обойти все ямы – задача непосильная. Когда с высоких трибун говорят о доступной среде, эти люди рискуют своей жизнью, пробираясь сквозь ямы и рытвины.

Не получив обещанную дорогу к юбилею города в 2016-м, жильцы снова обратились к городским чиновникам. И те снова пообещали, что «улица Циолковского» будет включена в план на 2017 год». И вот настал 2017-й. А про жителей с улицы Циолковского снова забыли. Инвалидов по зрению просят подождать и надеяться на лучшее.
Сергей Маркин, зам. начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Программа по ремонту улично-дорожной сети на 2017 год сформирована в полном объеме. Улица Циолковского не вошла в данную программу, но вопрос по ее ремонту будет рассмотрен в случае возникновения экономии по результатам электронных торгов».
Впрочем, ограничивают жителей с Циолковского не только со свободным передвижением по дороге, но и со свободным передвижением по городу. Люди не один год просят пересмотреть маршрутную сеть. Один автобус на весь район улицы Васильевской не справляется. За жителей вступился депутат Облсовета. Но пока обещанного им вновь приходится ждать.




Алина Чабан
11 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта