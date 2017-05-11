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В Орле пытаются открыть ночные кабинеты стоматологии

О «ночной стоматологии» в Орле говорить еще рано. Чтобы открыть один такой кабинет понадобится 6 миллионов рублей. Вопросы оказания экстренной помощи при острой зубной боли народные избранники обсудили сегодня на выездном заседании. Депутаты встретились с врачами-стоматологами в областной поликлинике на улице Герцена.

О том, что в Орле круглосуточного стоматологического кабинета нет уже 6 лет, заговорили летом 2016 года. Чтобы снизить напряженность, с прошлого года все поликлиники работают до восьми вечера. И в выходные – тоже.
Сергей Болгов, главный врач Орловской областной стоматологической поликлиники: «При оказании экстренной помощи врач должен иметь только определенный сертификат. Когда ночью приходят люди с острой болью, они приходят с разными видами заболевания, и если врач оказал помощь не по профилю, он попадает под ответственность».
Изменения в медицинском образовании и «кадровый голод» – основные причины невозможности «ночных кабинетов», - считают собравшиеся. По факту, чтобы сделать стоматологию круглосуточной, нужно целое отделение: терапевт, анестезиолог, хирург, рентген-кабинет, медсёстры – потребуется около 15 человек.
Сергей Болгов, главный врач Орловской областной стоматологической поликлиники:  «Угрозы жизни при стоматологических заболеваниях - острых пульпитах, периодонтитах - нет. Если она существует - есть алгоритм работы со «скорой помощью». 
124 «ночных пациента» с острой зубной болью, 9 из них госпитализированы – в таких цифрах прошел 2016-й для дантистов региона. По словам главного врача областной стоматологии, на создание «ночного кабинета» нужно 6 миллионов. Поэтому экстренную помощь в Орле, как и прежде, будут оказывать больницы.
Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями: «То, что касается поликлиник, которые работают в режиме удлиненного дня, в выходные дни - это фактически все стоматологические поликлиники Орла. То, что будет касаться работы в ночное время и нерабочее, мы будем делать упор на многопрофильные больницы, естественно, на областную больницу и на больницу им. Семашко».
С такой позицией областное управление здравоохранения согласилось.


Надежда Невматулина
11 мая 2017 года

 


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