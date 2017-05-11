Новости версия для печати В Орле вводить бесплатный проезд для детей из многодетных семей, скорее всего, не будут Этот вопрос депутаты Облсовета обсудили сегодня на выездном заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями.



Депутаты согласились с департаментом соцзащиты: в этом году детям из многодетных семей Орловской области, скорее всего, не будут предоставляться льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Наталья Кузьменкова, начальник управления финансового планирования департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «Исходя из численности детей и расходов – 400 рублей на 12 месяцев, дополнительные расходы областного бюджета составят 58,3 млн. рублей в год». Возьмет ли региональная казна на себя еще одно социальное обязательство и одобрит ли Минфин такую инициативу, которая, к слову, исходит от жителей, депутаты еще раз обсудят на майской сессии.





Надежда Невматулина

11 мая 2017 года







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