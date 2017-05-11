Новости версия для печати Новый мощный «планетарный» сканер установлен в Орловском госархиве Причем, его приобретение оплачено исследователем-любителем, чьи предки родились и жили в Орловской области.



Комплекс позволит переводить в электронный вид дела весом до 50 кг и толщиной корешка до 50 сантиметров. Это позволит создать электронные копии самых ценных и ветхих документов архива. Это ревизские сказки, метрические книги - документы, которым более 200 лет.

Юлия Апарина, директор государственного архива Орловской области: «Начато сканирование уникальных исторических документов - ревизских сказок, метрических книг, которые в последнее время, благодаря интенсивному использованию в читальном зале, в связи с возросшим интересом пользователей к своей родословной, начинают утрачивать свое первоначальное физическое состояние. И для того, чтобы исключить выдачу этих уникальных документов в читальный зал, мы будем создавать фонд пользования на эти документы».





Татьяна Напольских

11 мая 2017 года







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