Новости версия для печати «Устремленный в небо» Так назвали выставку книг, альбомов, газетных статей, посвященных нашему знаменитому земляку Николаю Поликарпову. В этом году отмечается 125-ая годовщина со дня его рождения.



Николай Поликарпов – один из основоположников советской школы самолетостроения. Он спроектировал около 300 летающих машин. Созданные под его руководством У-2 и Р-5 стали одними из лучших в своем классе. А истребители И-15, И-153, «Чайка» были основой истребительной авиации СССР в предвоенные годы. К слову, за эти самолеты Поликарпова называли «королем истребителей».



Биография и художественные книги, воспоминания современников и альбомы – все это представлено на выставке.





Татьяна Напольских

11 мая 2017 года







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