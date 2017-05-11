Новости версия для печати В преддверии международного дня семьи в одном из ресторанов Орла состоялся праздник для многодетных семей В прошлом году в Орле было зарегистрировано более 500 новых многодетных семей, в этом их число стало уже на 70 больше.



На праздник пригласили 8 многодетных семей, в которых воспитывается от 3 до 8 ребятишек. По мнению многих, кто собрался сегодня в этом зале, дело даже не в поддержке государства, а скорее в том, что большая семья, это совершенно особые чувства и отношения.

Татьяна Стёпина, начальник территориального отдела ЗАГС г. Орла: «В большой семье, в многодетной семье умеют по-настоящему любить, умеют по-настоящему работать, умеют по-настоящему сопереживать, потому что они ежедневно, ежечасно, каждую минуту заботятся друг о друге». Сегодня многие семьи не только не боятся быть многодетными, но и стремятся к этому.



Каждая семья сделала свой собственный герб и сочинила девиз, а еще подготовила творческий номер. Рассказать и показать, какая их семья дружная и талантливая, смог каждый. Ведь на то он и праздник, чтобы быть веселым, чтобы радостью светились детские глаза и счастье наполняло маленькие сердца.









Оксана Гранн

11 мая 2017 года







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