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Сегодня на трассе Крым-2 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика

ДТП произошло в Орловском районе. Движение по трассе было ограничено из-за ДТП. Один человек серьезно пострадал.

За населенным пунктом Салтыки федеральная автодорога сужается. Две полосы, ведущие в сторону Курска, сходятся в одну. Именно это обстоятельство сыграло с водителями злую шутку.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель, 1951 года рождения, управлял автомобилем «Опель Корса», в районе 292 километра допустила столкновение с автомобилем «МАН» с последующим выездом автомобиля «Опель» на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1983 года рождения. В результате данного ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения».
Водитель грузовика сразу заявил: ДТП спровоцировала дама за рулем «Опеля». Автомобилистка, напротив, была уверена, что всему виной водитель фуры, который, якобы, «притер» ее машину при перестроении.

Кто бы ни был виновником ДТП, отвечать за его последствия своим здоровьем пришлось водителю встречной «Лады-десятки», который и вовсе оказался заложником ситуации и избежать ДТП не мог. Степень вины участников ДТП установит административное дознание. Весь автомобильный трафик, идущий по трассе, инспекторам пришлось пустить по одной из обочин.


Иван Суверин
11 мая 2017 года

 


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