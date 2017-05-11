Сегодня на трассе Крым-2 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика

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Сегодня на трассе Крым-2 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовикаДТП произошло в Орловском районе. Движение по трассе было ограничено из-за ДТП. Один человек серьезно пострадал.
За населенным пунктом Салтыки федеральная автодорога сужается. Две полосы, ведущие в сторону Курска, сходятся в одну. Именно это обстоятельство сыграло с водителями злую шутку.
Водитель грузовика сразу заявил: ДТП спровоцировала дама за рулем «Опеля». Автомобилистка, напротив, была уверена, что всему виной водитель фуры, который, якобы, «притер» ее машину при перестроении.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель, 1951 года рождения, управлял автомобилем «Опель Корса», в районе 292 километра допустила столкновение с автомобилем «МАН» с последующим выездом автомобиля «Опель» на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1983 года рождения. В результате данного ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения».
Кто бы ни был виновником ДТП, отвечать за его последствия своим здоровьем пришлось водителю встречной «Лады-десятки», который и вовсе оказался заложником ситуации и избежать ДТП не мог. Степень вины участников ДТП установит административное дознание. Весь автомобильный трафик, идущий по трассе, инспекторам пришлось пустить по одной из обочин.