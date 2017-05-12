Новости версия для печати В Орловской области определились с лучшей семьёй года Награждение победителей пройдёт сегодня в библиотеке имени Ивана Бунина.



Победителей определили в 4 номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций».



Конкурс проводился с 1 апреля по 1 мая с целью пропаганды и повышения престижа семейных ценностей, распространения положительного опыта социально ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в общественной жизни.





Вести-Орёл

12 мая 2017 года







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