Автобусы маршрута №12 будут курсировать по новым графикам

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пятница
12.05.2017
9:33:49
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Автобусы маршрута №12 будут курсировать по новым графикамПо информации управления городского хозяйства и транспорта, с 6 мая изменилось расписание движения двух автобусов, следующих по маршруту № 12 «ул. Планерная – ул. Цветаева».
Теперь отправления с конечного остановочного пункта «ул. Планерная» будут осуществляться в 7:15, 7:34, 8:59, 9:16, 10:39, 10:56, 12:19, 12:36, 14:42, 14:59, 16:24, 16:41, 18:10, 18:27, 19:52, 20:13, отправления с конечного остановочного пункта «ул. Цветаева» – в 6:30, 6:49, 8:07, 8:26, 9:49, 10:06, 11:29, 11:46, 13:52, 14:09, 15:32, 15:49, 17:16, 17:33, 19:02, 19:21, сообщает сайт администрации города Орла.
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