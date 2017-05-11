Новости версия для печати Сегодня в Орле с участниками и журналистами обсудят проведение Всероссийских соревнований «Российский Азимут-2017» Это самое масштабное спортивное соревнования по спортивному ориентированию в мире.



В детско-юношеской спортивной школе на Пролетарской горе сегодня пройдет пресс-конференция, посвященная подготовке к этим соревнованиям. Орел присоединится к Всероссийской акции, в которой примут участие жители 73-х регионов. В нашем городе 20 мая в Медведевском лесу на старт выйдет одна тысяча человек.





Анна Боева

11 мая 2017 года







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