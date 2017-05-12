Новости версия для печати В Орле до 23 мая будут проходить плановые гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей Из-за этого будет прекращена подача горячей воды для домов, которые обсуживает орловская ТЭЦ.



Гидравлические испытания проводятся ежегодно в два этапа. По итогам первого этапа компания «Квадра» устраняет выявленные повреждения. Второй этап призван проверить качество проведенных ремонтов.



При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону: 55-29-74.





Анна Боева

12 мая 2017 года







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