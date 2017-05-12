Новости версия для печати На орловских набережных установили лестницы для подъема из воды Таких приспособлений появилось 23.



Таким образом городская власть откликнулась на вопрос орловцев, озвученный на встрече с активистами Народного фронта: «как же выбраться на сушу человеку который тонет?». Решение проблемы долго ждать себя не заставило, по поручению главы администрации Андрея Усикова на орловских набережных на расстоянии 200 метров друг от друга были установлены лестницы.





Анна Боева

12 мая 2017 года







На главную страницу





