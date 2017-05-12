Новости версия для печати Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин отметил 70-летний юбилей Заслуженного тренера страны, почетного гражданина Орла поздравил губернатор Орловской области.



Юрий Сёмин отмечает юбилей - 70 лет. Он выступал за ведущие клубы Советского Союза: «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Кубань». Как футболист выигрывал Кубок СССР и «серебро» чемпионата. Потом работал с «Локомотивом», «Кубанью», «Динамо» как тренер. Пять раз забирал Кубок России, дважды стал чемпионом.



Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил Юрия Семина с юбилеем и выразил благодарность за поддержку и участие в развитии футбола на Орловщине.





Татьяна Напольских

12 мая 2017 года







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