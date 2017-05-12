Новости версия для печати Во всех детских лагерях Орловщины идет подготовка к летнему сезону Сегодня в детском санатории «Орловчанка» стартовали методические сборы для вожатых.



Это будет фактически учебная мини-смена для будущих лидеров оздоровительной кампании. Им самим придется разбиться на отряды, оформить боевые листки, подготовится к открытию сборов, продемонстрировать свой командный дух в играх и конкурсах. А вместе с тем им напомнят о том, что, несмотря на молодость, вожатый в ответе за своих маленьких подопечных. Пройдет инструктаж по безопасности в чрезвычайных ситуациях.





Анна Боева

12 мая 2017 года







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