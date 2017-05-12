Новости версия для печати На Орловщине продолжается отборочный тур ежегодного Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа» Конкурс проводится в преддверии Международного Дня защиты детей и посвящён на этот раз 300-летию российской полиции.



Юные орловцы от 6 до 14 лет активно присылают свои творческие тематические работы о сотрудниках органов правопорядка со времен Российской Империи и до наших дней.



Конкурс проходит в два этапа. Первый – отборочный на региональном уровне. Участникам необходимо предоставить творческие работы в управление МВД по Орловской области в ближайшие дни. Уже 16 мая жюри, в состав которого по традиции войдут члены Общественного совета при региональном УМВД, выберет три лучшие работы, которые будут направлены для участия в финале.





Евгения Костомарова

12 мая 2017 года







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