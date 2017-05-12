|
пятница
12.05.2017
14:56:51
|
|
На Орловщине продолжается отборочный тур ежегодного Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»Конкурс проводится в преддверии Международного Дня защиты детей и посвящён на этот раз 300-летию российской полиции.
Юные орловцы от 6 до 14 лет активно присылают свои творческие тематические работы о сотрудниках органов правопорядка со времен Российской Империи и до наших дней.
Конкурс проходит в два этапа. Первый – отборочный на региональном уровне. Участникам необходимо предоставить творческие работы в управление МВД по Орловской области в ближайшие дни. Уже 16 мая жюри, в состав которого по традиции войдут члены Общественного совета при региональном УМВД, выберет три лучшие работы, которые будут направлены для участия в финале.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта