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Берегите свой велосипед!

Орловские полицейские предупреждают: если любители велопрогулок не начнут заботиться о сохранности своих двухколесных стальных коней, то крутить педали вместо них будет кто-нибудь другой. За последние недели велосипеды становятся объектом хищения все чаще.

Двухколесные машины - самые уязвимые для происков преступников. Для кражи не надо ни специальных знаний, ни воровских инструментов, а умысел на хищение может возникнуть прямо на ходу.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Чтобы избежать преступного посягательства, владельцам велотранспорта следует принимать меры к сохранности своего имущества. В частности не рекомендуется оставлять велосипед около дома или в подъезде на ночь, даже если используются запирающие устройства. При необходимости оставить транспорт ненадолго обязательно используйте велосипедный замок тросового типа – его можно пристегнуть к раме и свободным концом пристегнуть обод колеса, тем самым не давая ему проворачиваться».
Даже минутная отлучка – не повод оставить велосипед без минимальной защиты. Он должен быть закреплен к неподвижному предмету. А лучше и вовсе исключить возможность вращения колес в отсутствие хозяина - опытные велосипедисты поступают именно так.

Если вор оснащен как следует, тросовый замок его, разумеется, не остановит. Однако даже на случай кражи можно предпринять некоторые меры.
Карина Тхаржевская: «Если документы на велосипед отсутствуют, нужно переписать или сфотографировать серийный номер рамы, а также сделать гравировку или записать свои данные на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете. В случае обнаружения это поможет опознать имущество».
Полицейские призывают веловладельцев повысить бдительность, тем более что цена за приличный иностранный велосипед на сегодня сравнялась со стоимостью бюджетной отечественной легковушки.


Иван Суверин
12 мая 2017 года

 


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