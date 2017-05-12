Новости версия для печати В военно-историческом музее представили «Орловский Военный Вестник» Это журнал о событиях, которые происходят вообще в стране и на Орловщине в частности, о людях, оставивших свой след в истории.



Издание выпускает группа единомышленников на собственные средства. И в нем статьи не только об истории. К примеру, одной из центральных тем «апрельского» выпуска стало 110-летие со дня рождения Петра Столыпина. Кроме того, в этом выпуске начинается цикл статей к 80-летию регионального МВД.



Сейчас в редколлегии журнала – четыре человека. В том числе и заведующий орловским военно-историческим музеем. В планах – сделать подобные встречи с читателями ежемесячными.

Сергей Широков, заведующий Орловским военно-историческим музеем: «Это прямая связь с нашим читателем, то есть здесь мы будем обсуждать и наши будущие публикации, и слушать различные пожелания, что бы хотели люди почитать в нашем журнале. То есть, журнал создавался для людей, и каждый может в нем опубликоваться. Любой школьник, учащийся вуза, краевед, все мы открыты. Поэтому, это непосредственная связь с людьми, с народом».





Татьяна Напольских

12 мая 2017 года







На главную страницу





