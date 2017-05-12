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В военно-историческом музее представили «Орловский Военный Вестник»

Это журнал о событиях, которые происходят вообще в стране и на Орловщине в частности, о людях, оставивших свой след в истории.

Издание выпускает группа единомышленников на собственные средства. И в нем статьи не только об истории. К примеру, одной из центральных тем «апрельского» выпуска стало 110-летие со дня рождения Петра Столыпина. Кроме того, в этом выпуске начинается цикл статей к 80-летию регионального МВД.

Сейчас в редколлегии журнала – четыре человека. В том числе и заведующий орловским военно-историческим музеем. В планах – сделать подобные встречи с читателями ежемесячными.
Сергей Широков, заведующий Орловским военно-историческим музеем: «Это прямая связь с нашим читателем, то есть здесь мы будем обсуждать и наши будущие публикации, и слушать различные пожелания, что бы хотели люди почитать в нашем журнале. То есть, журнал создавался для людей, и каждый может в нем опубликоваться. Любой школьник, учащийся вуза, краевед, все мы открыты. Поэтому, это непосредственная связь с людьми, с народом».



Татьяна Напольских
12 мая 2017 года

 


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