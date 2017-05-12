Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
12.05.2017
14:57:02

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Ежегодные старты летней спартакиады в Свердловском районе собрали более 500 участников и болельщиков

Побороться за победу вышли школьники, студенты, работники администрации и сельхозпредприятий. Свои сборные команды представили и сельские поселения.

Летние соревнования в Свердловском районе не менее популярны, чем зимние состязания. В этот раз спортсмены-любители собрались на территории спорткомплекса поселка Змиевка. По традиции спартакиаду открывали торжественно и ярко.

Программа соревнований очень насыщенная. Побороться за награды вышли 18 команд.

Пока одни выигрывали секунды в легкоатлетической эстафете, другие сражались на волейбольных площадках и футбольном поле. Показывали силу в армрестлинге и поднятии гири. Но кульминацией спортивного праздника стало перетягивание каната. Судя по тому, как команды подготовились к этому состязанию, просто забавой здесь это не считается. Болельщики - тоже активные участники. Канат не тянут, но сила эмоций просто зашкаливает.

В результате упорной борьбы убедительную победу одержала команда ДОСААФ. Они становятся лучшими уже не первый раз.

Еще одна спартакиада завершилась. А руководство района уже строит планы на будущие старты.
Виктор Рожков, глава Свердловского района: «В этом году мы сдаем спортивную площадку в сельском поселении Котовское, будет и детская площадка, у нас есть и зимний корт для хоккея, но, конечно, хотелось бы типовой комплекс с бассейном. Это наша мечта. Но, может быть, когда-то она и осуществится».
Это конечно мечта всех спортсменов района, а вот зимняя спартакиада-2018 уже реальность. Ее уровень растет с каждым годом и что бы победить командам начинать готовиться нужно уже сейчас.


Оксана Гранн
12 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта