Новости версия для печати Ежегодные старты летней спартакиады в Свердловском районе собрали более 500 участников и болельщиков Побороться за победу вышли школьники, студенты, работники администрации и сельхозпредприятий. Свои сборные команды представили и сельские поселения.



Летние соревнования в Свердловском районе не менее популярны, чем зимние состязания. В этот раз спортсмены-любители собрались на территории спорткомплекса поселка Змиевка. По традиции спартакиаду открывали торжественно и ярко.



Программа соревнований очень насыщенная. Побороться за награды вышли 18 команд.



Пока одни выигрывали секунды в легкоатлетической эстафете, другие сражались на волейбольных площадках и футбольном поле. Показывали силу в армрестлинге и поднятии гири. Но кульминацией спортивного праздника стало перетягивание каната. Судя по тому, как команды подготовились к этому состязанию, просто забавой здесь это не считается. Болельщики - тоже активные участники. Канат не тянут, но сила эмоций просто зашкаливает.



В результате упорной борьбы убедительную победу одержала команда ДОСААФ. Они становятся лучшими уже не первый раз.



Еще одна спартакиада завершилась. А руководство района уже строит планы на будущие старты.

Виктор Рожков, глава Свердловского района: «В этом году мы сдаем спортивную площадку в сельском поселении Котовское, будет и детская площадка, у нас есть и зимний корт для хоккея, но, конечно, хотелось бы типовой комплекс с бассейном. Это наша мечта. Но, может быть, когда-то она и осуществится». Это конечно мечта всех спортсменов района, а вот зимняя спартакиада-2018 уже реальность. Ее уровень растет с каждым годом и что бы победить командам начинать готовиться нужно уже сейчас.





Оксана Гранн

12 мая 2017 года







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