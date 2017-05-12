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пятница
12.05.2017
14:56:53
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Два полюса одной проблемы. Быть ли на Орловщине бэби-боксам? Мнения разделились.
- Дорога из воды. По просьбам орловцев на новых набережных установили лестницы.
- Двойная защита от велоугона. Как «пометить» транспорт без номера? Советы профессионалов.
- «Сельские. Жаркие. Свои». В Свердловском районе местная спартакиада собрала полтысячи жителей.
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