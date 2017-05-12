Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Два полюса одной проблемы. Быть ли на Орловщине бэби-боксам? Мнения разделились.



- Дорога из воды. По просьбам орловцев на новых набережных установили лестницы.



- Двойная защита от велоугона. Как «пометить» транспорт без номера? Советы профессионалов.



- «Сельские. Жаркие. Свои». В Свердловском районе местная спартакиада собрала полтысячи жителей.





Вести-Орёл

12 мая 2017 года







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