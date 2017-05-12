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Орловская область решала, быть ли в регионе бэби-боксам

Не так давно в Государственную Думу были внесены на рассмотрение депутатов два кардинально разных законопроекта: один подразумевает полный запрет на бэби-боксы, другой оставляет право решать их судьбу самим регионам. Своей точкой зрения на этот вопрос поделились орловские общественники.

Окно жизни, колыбель надежды, а проще - бэби-боксы. Это специально оборудованное место для анонимного отказа от ребёнка. Их, чаще всего, устанавливают в роддомах. Пластиковый контейнер, подключен к специальному пульту: как только ребёнок окажется внутри, диспетчер получает сигнал о том, что в приёмнике находится малыш. Сразу же к новорождённому направляются специалисты, которые проводят медицинский осмотр и приглашают сотрудников полиции для оформления подкидыша. После этого ребёнка передают в органы опеки.
Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике: «Законопроект, который внесла сенатор Мизулина, предполагает категорическое неприятие и даже административную, вплоть до уголовной ответственность за организацию таких мест. Число сторонников и противников – велико».
Другой законопроект, который внесли депутаты Госдумы, оставляет принятие решения о создании бэби-боксов за самими регионами. Из-за различных взглядов – моральных, религиозных и гражданских позиций активистов, отношение к ноу-хау такое же кардинальное, как и законопроекты. Даже в Орле мнения разошлись.
Ирина Сафонова, председатель РОО «Союз женщин Орловской области»: «На данный момент «Союз женщин России» категорически против установления бэби-боксов».
Дионисий Костомаров, священник Орловской митрополии: «Как альтернатива – конечно, это хорошо. И с доводами про одну спасённую жизнь невозможно поспорить. Однако, в момент депрессии, в состоянии аффекта человек не задумывается об этом, он не видит эту альтернативу, даже если она существует. Но эту депрессию и попадание в состояние аффекта можно предотвратить социальными мерами».
Следующий шаг в решении вопроса о бэби-боксах, в любом случае, за депутатами Государственной Думы. Какой законопроект они примут: запрещающий приёмники для детей, или же наоборот – разрешающий их, решится на одной из ближайших сессий Госдумы.


Антон Киселёв
12 мая 2017 года

 


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