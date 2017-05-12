Новости версия для печати В Орле состоялся региональный финал смотра-конкурса агитбригад дружин юных пожарных Организаторами этих состязаний традиционно выступают областной главк МЧС, департамент образования и Всероссийское добровольное пожарное общество.



К финалу были допущены агитбригады, занявшие призовые места в зональных состязаниях, которые прошли в Орле, Дмитровске и Верховье.

Сергей Гладков, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Сильнейшие команды, которые победили в зональных соревнованиях на территории своих муниципальных образований, показали свои навыки и умения. Основные задачи этого конкурса - в игровой, творческой форме еще раз напомнить школьниках об основах безопасности жизнедеятельности, которые они при необходимости будут воплощать в своей повседневной жизни». Помимо яркого творческого выступления, от юных пожарных требовались и конкретные знания предмета ОБЖ. Борьба между финалистами была настолько упорной, что победный пьедестал организаторам пришлось поделить: первое место в конкурсе досталось дружине лицея № 34 и команде из Ливенского района.





Иван Суверин

12 мая 2017 года







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