Новости версия для печати Проблему бесхозных мусорных площадок решат за казенный счет Такое решение сегодня было озвучено на заседании комитета Облсовета по строительству и ЖКХ.



Проблема вывоза твердо бытовых отходов есть у тех многоквартирных домов, от которых отказались управляющие компании. Таких в городе Орле на сегодняшний день более 200. Причем, половина из них появились в этом списке за последние два месяца.

Геннадий Сафонов, заместитель председателя Облсовета, председатель комитета по строительству и ЖКХ: «Пока мусор будет вывозиться силами «Спецавтобазы». Городская администрация будет изыскивать средства для вывоза мусора. Но основная работа будет заключаться в том, чтобы найти управляющую компанию, которая возьмет эти дома на баланс». Убирать «Спецавтобазе» придется 41 контейнерную площадку. Средства на это выделят из городского бюджета.

Роман Игнатушин, начальник УКХ и транспорта администрации г. Орла: «27 апреля на заседании Горсовета принято решение о выделении дополнительного объема финансирования на вывоз мусора в сумме 8,5 млн. рублей. В настоящее время объявлена и проводится конкурсная процедура, будет заключен муниципальный контракт для того, чтобы этот мусор в полном объеме вывезти. До момента заключения муниципального контракта организована работа в рамках прямых договоров». Дома, которые остались без управляющих компаний, по большей части ветераны. Нерентабельность их обслуживания - основная причина, которую называли управляющие компании. Единственным выходом считается повышение тарифа. Депутаты согласились этот вопрос детально изучить.





Оксана Гранн

12 мая 2017 года







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