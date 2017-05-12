Сегодня днем в Орле в результате пожара едва не погиб человек

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Сегодня днем в Орле в результате пожара едва не погиб человекВозгорание в одноэтажном деревянном доме на 2-й Курской случилось в обеденное время.
От верной гибели жителя одной из квартир дома № 26 спасли близость 3-й пожарно-спасательной части и слаженная работа огнеборцев.
Когда пострадавший попал в руки медиков, он был все еще на грани жизни и смерти. Промедли огнеборцы пару минут, шансов у мужчины не осталось бы.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Благодаря близости пожарной части пожарные подразделения прибыли в течение минуты, в результате чего с места пожара был спасен мужчина 1958 года рождения. В результате пожара огнем повреждено помещение прихожей на площади порядка 5 квадратных метров».
Табличка «Дом образцового содержания», находящаяся на фасаде строения, свою актуальность утратила давно. Во всяком случае, в квартире погорельцев дознаватели обнаружили верные предпосылки к возгоранию. Грубые нарушение уже по своей части обнаружили и газовики. Кустарное подключение газовых приборов, говорят в службе 04, также могло повлечь ЧП. На сей раз пожарным удалось отстоять дом. Но сделают ли жильцы надлежащие выводы?
Алексей Гончаров, помощник начальника караула ПСЧ-3: «Проникали в дом через окно, нашли очаг пожара и одновременно нашли пострадавшего. Пострадавший был в бессознательном состоянии».
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Хотелось бы предупредить жителей города Орла и напомнить о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Зачастую беспечное отношение к электроустановкам к электропроводке частных домов приводит к плачевным результатам».