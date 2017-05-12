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Сегодня днем в Орле в результате пожара едва не погиб человек

Возгорание в одноэтажном деревянном доме на 2-й Курской случилось в обеденное время.

От верной гибели жителя одной из квартир дома № 26 спасли близость 3-й пожарно-спасательной части и слаженная работа огнеборцев.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Благодаря близости пожарной части пожарные подразделения прибыли в течение минуты, в результате чего с места пожара был спасен мужчина 1958 года рождения. В результате пожара огнем повреждено помещение прихожей на площади порядка 5 квадратных метров».
Когда пострадавший попал в руки медиков, он был все еще на грани жизни и смерти. Промедли огнеборцы пару минут, шансов у мужчины не осталось бы.
Алексей Гончаров, помощник начальника караула ПСЧ-3: «Проникали в дом через окно, нашли очаг пожара и одновременно нашли пострадавшего. Пострадавший был в бессознательном состоянии».
Табличка «Дом образцового содержания», находящаяся на фасаде строения, свою актуальность утратила давно. Во всяком случае, в квартире погорельцев дознаватели обнаружили верные предпосылки к возгоранию. Грубые нарушение уже по своей части обнаружили и газовики. Кустарное подключение газовых приборов, говорят в службе 04, также могло повлечь ЧП. На сей раз пожарным удалось отстоять дом. Но сделают ли жильцы надлежащие выводы?
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Хотелось бы предупредить жителей города Орла и напомнить о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Зачастую беспечное отношение к электроустановкам к электропроводке частных домов приводит к плачевным результатам».



Иван Суверин
12 мая 2017 года

 


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