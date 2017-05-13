Новости версия для печати На орловских клумбах появляются цветы Как рассказали в «Зеленсрое», в ближайшее время запланированы работы по благоустройству на площади Жукова, сквере Ермолова, сквере Орловских партизан и других объектах.



Сейчас на городских клумбах высаживают виолу и цинерарию, а когда минует угроза ночных заморозков, зеленстроевцы приступят к посадке бегоний, петуний и бархатцев.



Продолжают свою деятельность бригады по покосу травы и опиловке деревьев, тепличного хозяйства и другие подразделения, сообщает официальный сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

13 мая 2017 года







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