На орловских клумбах появляются цветы

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суббота
13.05.2017
14:24:01
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На орловских клумбах появляются цветыКак рассказали в «Зеленсрое», в ближайшее время запланированы работы по благоустройству на площади Жукова, сквере Ермолова, сквере Орловских партизан и других объектах.
Сейчас на городских клумбах высаживают виолу и цинерарию, а когда минует угроза ночных заморозков, зеленстроевцы приступят к посадке бегоний, петуний и бархатцев.
Продолжают свою деятельность бригады по покосу травы и опиловке деревьев, тепличного хозяйства и другие подразделения, сообщает официальный сайт городской администрации.
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