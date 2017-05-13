Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет гала-концерт межрегионального конкурса русского народного танца «Русские узоры» Гала-концерт межрегионального конкурса русского народного танца «Русские узоры», пройдет сегодня, 13 мая, в 14.00 в Орловском Государственном академическом театре им. И.С. Тургенева



На сцену выйдут победители межрегионального конкурса из Орловской области, Брянска и Калуги.



Участники пустятся в пляс, хоровод, кадриль и покажут всю красоту русского танца. В конкурсе приняло участие 35 коллективов и 16 солистов из 12 районов региона, городов Ливны и Орёл, а также из Брянска и Калуги.





Анна Боева

13 мая 2017 года







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