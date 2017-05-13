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На экраны страны вышел фильм Валерия Тодоровского «Большой»

Это одна из самых ожидаемых картин года. Кинороман о любви и ревности, о соперничестве и, конечно же, о мечте – мечте талантливой провинциалки танцевать на главной театральной сцене страны – в Большом театре. История Золушки в пуантах – работа именитого режиссера Валерия Тодоровского.

В главных ролях – известные танцовщики и звезды российского кино. В Москве дебютный показ фильма прошел на сцене Большого. 

Бывшая прима, а теперь строгая, но справедливая наставница – Галина Белецкая, по сценарию фильма разглядела в девочке из провинции талант. Роли педагога-репетитора Алиса Фрейндлих училась в Вагановском, где накануне съемок проникалась балетной атмосферой.

На съемочной площадке в героине Алисы Бруновны танцоры узнавали своих учителей. На большом экране мир большого танца максимально реалистичен. Больше пяти лет съемочная группа искала главных героинь, объездила всю Россию и Европу. Анну Исаеву нашли в Москве, а Маргариту Симонову – в Варшавском Большом театре национальной оперы.

В фильме всё, как в старой сказке. Непростое детство в городке, где никогда не было балета, зависть и предательство, добрая фея-крёстная. Балетные осваивали актерское мастерство, а артисты драматические – знакомились с миром танца. И, конечно же, фильм про Большой театр был бы немыслим без съемок в самом легендарном здании.
Валерий Тодоровский, режиссёр: «Большой театр - это уже не чужое мне место. Я провел здесь не один день. Я бродил здесь, расспрашивал людей, потом мы здесь снимали, так что чувствую я себя здесь комфортно и хорошо».
Анастасия Данилова, старший администратор кинотеатра: «Валерий Тодоровский – это первый режиссер, которому позволили попасть на историческую сцену Большого театра. Из 80-ти съемочных дней, 14 были сняты именно в стенах Большого театра». 
Пять сотен костюмов, семь десятков профессиональных артистов балета. Грандиозный кинороман длинной в десятилетие – современная и правдивая история Золушки. Мир балета, в котором в 35 лет выходят на пенсию, в котором мечта рядом с болью, орловского зрителя не оставила равнодушным.

Вся страсть, красота и мощь отечественного балета глазами одного из лучших российских кинорежиссеров. Фильм «Большой» - главная премьера весны, которую невозможно пропустить. Орловские кинотеатры обещают показывать ленту больше 10 раз в день.




Надежда Невматулина
13 мая 2017 года

 


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