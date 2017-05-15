Новости версия для печати В год экологии на Орловщине может быть начато строительство трех комплексов по переработке мусора Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал глава региона Вадим Потомский.



Общая стоимость мусороперерабатывающих конкурсов более миллиарда рублей. В Орловском районе планируется создать высокотехнологичный мусороперерабатывающий экотехнопарк, включающий комплекс сортировки отходов мощностью 200 тыс. тонн, а также новый полигон для утилизации, где будет применяться надежная система гидроизоляции и использования свалочного газа и технология брикетирования отходов. В Троснянском и Ливенском районах есть планы построить два сортировочно-перерабатывающих комплекса.





Анна Боева

14 мая 2017 года







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