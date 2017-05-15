Новости версия для печати Орловцы начали получать карты российской платежной системы «Мир» Их в нашем регионе выдано уже более 16 тысяч.



Такие данные приводит отделение по Орловской области главного управления Центробанка по ЦФО. Уже по этим картам орловцы совершили более 32 тысяч операций на сумму более 84 миллионов рублей.





Анна Боева

14 мая 2017 года







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