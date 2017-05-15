Новости версия для печати В этом году в Орловской области откроются 414 оздоровительных учреждений для летнего отдыха детей Их подготовка к новому сезону почти завершена: процент выполнения планов-заданий ремонтных работ превысил 90%.



Поставку продуктов питания в оздоровительные учреждения будут осуществлять 58 поставщиков,12 из них являются производителями поставляемой продукции. В настоящее время Роспотребнадзор проверяет качество продуктов питания у всех поставщиков.





Юлия Сулим

14 мая 2017 года







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