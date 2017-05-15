Новости версия для печати В Орловской области пройдут Дни культуры Ингушетии С такой инициативой к губернатору Орловской области обратились представители полпредства Ингушетии.



Как сообщает информационно-аналитический портал республики Ингушетия, по замыслу организаторов, орловцы смогут познакомиться с культурой кавказской республики, попробовать блюда ингушской кухни, а также увидеть выступления творческих коллективов.



По словам Вадима Потомского, проведение Дней культуры Ингушетии крайне важно с точки зрения развития межнационального языка и межнациональных отношений в России.

Дни культуры Ингушетии пройдут во второй декаде сентября.





Орловское Информбюро

15 мая 2017 года







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