Новости версия для печати В Знаменском районе открыли мемориальную доску летчикам эскадрильи «Нормандия», погибшим на Орловщине в 1943 году Церемония открытия состоялась 11 мая в Красниковской средней школе.



Мероприятие проходило в рамках XXX слета школьных музеев боевой славы, изучающих историю 303-й истребительной авиационной дивизии и авиаполка «Нормандия».



В числе гостей торжеств был президент Ассоциации авиаполка «Нормандия-Неман», Заслуженный военный летчик России Анатолий Фетисов. Также в состав делегации вошли летчики, ветераны Великой Отечественной войны Николай Кульпов и Борис Цудиков, вице-президент Мемориала «Нормандия-Неман» (Франция) Жиль Ле Ру.



Было отмечено, что на Орловщине свято чтят память погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории области более тысячи памятников, мемориалов, братских и одиночных воинских захоронений. Еще один памятный знак, где в граните выбиты имена летчиков, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашего народа, появился в сельской школе. Именно здесь в прошлом году был создан музей, посвященный легендарной эскадрилье «Нормандия», а также 18 гвардейскому истребительному авиационному полку, в котором начинала свой боевой путь легендарная эскадрилья.



Затем гости мероприятия посетили место гибели французского летчика эскадрильи «Нормандия» Альбера Литтольфа, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

15 мая 2017 года







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