Новости версия для печати Купальный сезон в Орле официально откроется 1 июня и завершится 31 августа Сейчас в областном центре идет подготовка пляжей к лету.



Пляжи должны быть приняты в течение двух ближайших недель – до 25 мая. На территории города будет оборудовано два места для отдыха и купания. Это пляж озера «Светлая жизнь» и пляж на Оке в районе Городского парка. Здесь идет санитарная уборка, ремонт оборудования, восстановление ограждений, очистка дна водоемов. В места отдыха завезут песок, установят фонтаны с питьевой водой, туалеты, оборудуют специальные места для купания детей, подключат систему экстренного вызова спасателей. На пляжах будут дежурить медицинские работники.





Юлия Сулим

15 мая 2017 года







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