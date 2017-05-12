Новости версия для печати В Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко с Губернатором Орловской области Вадимом Потомским На встрече были обсуждены вопросы социально-экономического развития Орловской области, выполнения майских Указов Президента России Владимира Владимировича Путина.



Глава региона рассказал Сергею Кириенко о ситуации в экономике, агропромышленном комплексе, промышленном производстве и о сложившейся социально-политической обстановке в регионе.



В ходе встречи речь шла о работе региона по привлечению инвестиций. Губернатор рассказал о том, как на Орловщине прошли торжества, приуроченные к 72 годовщине победы над фашисткой Германией и о поддержке ветеранов.





Орловское Информбюро

12 мая 2017 года







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