В Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко с Губернатором Орловской области Вадимом Потомским

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пятница
12.05.2017
19:31:55
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В Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко с Губернатором Орловской области Вадимом ПотомскимНа встрече были обсуждены вопросы социально-экономического развития Орловской области, выполнения майских Указов Президента России Владимира Владимировича Путина.
Глава региона рассказал Сергею Кириенко о ситуации в экономике, агропромышленном комплексе, промышленном производстве и о сложившейся социально-политической обстановке в регионе.
В ходе встречи речь шла о работе региона по привлечению инвестиций. Губернатор рассказал о том, как на Орловщине прошли торжества, приуроченные к 72 годовщине победы над фашисткой Германией и о поддержке ветеранов.
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