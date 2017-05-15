Новости версия для печати Стоянка для автомобилей возле детской областной поликлиники, скорее всего, не появится и в этом году Причина банальна – отсутствие денег на её оборудование. Хотя по меркам бюджета сумма требуется небольшая – 700 тысяч рублей.



Об обещании городских властей организовать парковочные места у лечебно-профилактического учреждения напомнили в минувшую пятницу на заседании комитета по строительству и ЖКХ Облсовета. Заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин признал: проблема есть, но решить её в ближайшее время не получится.

Роман Игнатушин: «Для устройства в этом месте парковки необходим вынос существующих сетей и коммуникаций. Там линии высоковольтные и для того, чтобы организовать там парковку – эти линии надо выносить (кабель подземный). А оставить их так нельзя. Решение принимали – проблема остаётся. Но, к сожалению, мы ограничены в средствах. Если в бюджете появятся дополнительные возможности для увеличения программы дорожных работ, мы сможем эти работы выполнить. На сегодня, к сожалению, источников финансирования у нас на это нет».



Предполагалось, что стоянка для автомашин будет организована по улице 7-го Ноября, напротив областной поликлиники, ближе к институту экономики и торговли. Для этих целей планировалось срезать газон у учебного заведения.



Уже принято соответствующее решение комиссии по безопасности, утверждена схема и составлена ПСД. Осталось дождаться финансирования. Пока же машины, припаркованные возле детской областной поликлиники, как и прежде, будут отправляться на штраф-стоянку за неправильную парковку.





Татьяна Курбатова

15 мая 2017 года







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