Новости версия для печати Сегодня открывается выставка, посвящённая 290-летию английского художника Томаса Гейнсборо В орловской областной библиотеке имени Ивана Бунина представлены материалы, которые показывают, как мастер после долгих поисков создал яркий образ своей эпохи.



Произведения Гейнсборо не только составили славу британской школы портрета, но и позволили ему войти в ряд крупнейших живописцев Европы. Пейзаж занимает особое место в творчестве мастера. Его личность, его человеческое обаяние были столь же привлекательны, как и его искусство. Материалы выставки (на английском и русском языках) дают возможность как можно больше узнать о жизни и творчестве английского живописца и графика.





Евгения Костомарова

15 мая 2017 года







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