Сегодня открывается выставка, посвящённая 290-летию английского художника Томаса Гейнсборо

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понедельник
15.05.2017
15:22:43
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Сегодня открывается выставка, посвящённая 290-летию английского художника Томаса ГейнсбороВ орловской областной библиотеке имени Ивана Бунина представлены материалы, которые показывают, как мастер после долгих поисков создал яркий образ своей эпохи.
Произведения Гейнсборо не только составили славу британской школы портрета, но и позволили ему войти в ряд крупнейших живописцев Европы. Пейзаж занимает особое место в творчестве мастера. Его личность, его человеческое обаяние были столь же привлекательны, как и его искусство. Материалы выставки (на английском и русском языках) дают возможность как можно больше узнать о жизни и творчестве английского живописца и графика.
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