Новости версия для печати Коммуналка on-line Портал «Реформа ЖКХ» сообщил о том, что в конце апреля опубликованы результаты проведенной оценки эффективности деятельности УК за прошедший год. В Орловской области наибольшее количество баллов получили организации, входящие в группу Первой городской управляющей компании.



Искусство быть во всём первыми. Это одна из тем очередного выпуска программы «Коммуналка on-line», который выйдет в эфир во вторник 16 мая в 21 час на телеканале «Россия 24».





Александр Митрошин

15 мая 2017 года







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