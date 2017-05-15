Новости версия для печати Орловским полицейским в сотрудничестве с коллегами из других регионов России удалось нейтрализовать организованную наркогруппу Драгдилеры наладили целую сеть по сбыту спайсов и солей, охватывающую несколько областей.



Для распространения зелья наркодельцы активно использовали сеть Интернет.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Участники преступной группы – граждане ближнего зарубежья в возрасте от 21 года до 30 лет – сбывали синтетические наркотические средства путем закладок. Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность злоумышленников. Преступное сообщество состояло из трех функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Наркодельцы были задержаны на территориях Орловской, Костромской и Самарской областей».

С учетом объема криминального товарооборота, участников наркогруппы могут ожидать длительные сроки заключения вплоть до пожизненного лишения свободы.





Иван Суверин

15 мая 2017 года







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