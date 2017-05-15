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В Орловской области на трассе Орел-Тамбов при ДТП пострадал ребенок

В Орловском районе столкнулись грузовик и легковая иномарка.

Большегруз марки «МАН» и старенький легковой «Фольксваген Пассат» столкнулись у населенного пункта Пилатовка. Водитель из Беларуси, управлявший грузовиком, говорит: чтобы избежать ДТП, сделал все возможное, но дистанции, увы, не хватило.

Положение машин и следы ДТП недвусмысленно свидетельствуют и о характере аварии, и о степени виновности участников. Большегруз следовал по главной дороге, а легковой автомобиль выезжал на трассу со второстепенной. Картину происшествия зафиксировали в присутствии понятых.

В «Фольксвагене» на заднем сиденье имеется детская лямка-адаптер. Само по себе это удерживающее устройство не слишком надежно, но и им автомобилистка, управлявшая машиной, пренебрегла. В итоге ее пассажир, мальчик 2006 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму.

Подобные ДТП, говорят в Госавтоинспекции, в этом году, увы, не редкость. За водителей, пренебрегающих безопасностью несовершеннолетних пассажиров, инспекторы намерены взяться всерьез.
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УСВД по г. Орлу: «В связи с участившимися ДТП с участием детей-пассажиров на территории города Орла и Орловской области 15-16 мая сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться профилактические рейдовые мероприятия для предотвращения административных правонарушений, связанных с нарушениями правил перевозки детей».



Иван Суверин
15 мая 2017 года

 


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