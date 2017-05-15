Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция взяла под особый контроль весь двухколесный транспорт Этой весной в области уже зафиксировано несколько резонансных аварий с участием мотоциклов и скутеров.



Всего с начала года произошло 25 двухколесных ДТП, в которых погибло 2 и пострадало 16 человек.

Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «На территории областного центра продолжаются проведение рейдовых мероприятий по пресечению административных правонарушений водителями мототранспорта, скутеров и велосипедов. Целью этих рейдов является предупреждение ДТП с участием данной категории участников дорожного движения. Кроме того, обращаемся к родителям юных участников дорожного движения с просьбой постоянного присмотра и контроля за своими детьми». С наступлением каникул дети-велосипедисты станут для инспекторов настоящей проблемой. Между тем, в городе уже зафиксирован случай гибели семилетнего ребенка, который в одиночку катался по улице на велосипеде.





Иван Суверин

15 мая 2017 года







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