Новости версия для печати В Орловской области при пожаре погибли два человека Минувшим вечером, около 20 часов в Новосильском районе произошел пожар с трагическими последствиями.



В райцентре на улице Генерала Петрова загорелся частный бревенчатый дом. К моменту прибытия спасателей здание пылало открытым пламенем, кровля уже обрушилась внутрь. Примерно через полчаса в ходе ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела погибших: мужчины, собственника жилья, и женщины, личность которой пока не установлена. Наиболее вероятной причиной ЧП эксперты считают неосторожность при курении.





Иван Суверин

15 мая 2017 года







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