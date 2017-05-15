Новости версия для печати В Росреестре региона подвели итоги работы за первые четыре месяца текущего года Всего было проведено около 500 проверок. Выявлено более 150 нарушений земельного законодательства, часть из них устранена.



В ведомстве напоминают: за невыполнение предписаний для граждан предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам придется раскошелиться на 30-50 тысяч, а организациям грозит административный штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года штрафы удваиваются.





Ольга Борисова

15 мая 2017 года







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