В Росреестре региона подвели итоги работы за первые четыре месяца текущего года

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понедельник
15.05.2017
15:22:30
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В Росреестре региона подвели итоги работы за первые четыре месяца текущего годаВсего было проведено около 500 проверок. Выявлено более 150 нарушений земельного законодательства, часть из них устранена.
В ведомстве напоминают: за невыполнение предписаний для граждан предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам придется раскошелиться на 30-50 тысяч, а организациям грозит административный штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года штрафы удваиваются.
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